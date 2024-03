Il trapper Jordan Jeffrey Baby si uccide nel carcere di Pavia

E' stato trovato in cella privo di vita con una corda al collo. Così è morto suicida il trapper Jordan Jeffrey Baby, 27 anni tumultuosi, alcuni tentativi di togliersi la vita già alle spalle e una condanna per una rapina aggravata dall'odio razziale. Jordan Tinti, questo il vero nome del musicista, si è suicidato in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia, dove stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi.

Nell'aprile 2023 Jordan era stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata dall'odio razziale ai danni di un operaio di 42 anni originario della Nigeria. L'aggressione era avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza). Insieme a lui aveva partecipato alla rapina anche il trapper romano Traffik condannato a cinque anni e quattro mesi. All'operaio nigeriano avevano rivolto minacce e frasi inequivocabilmente razziste, "sei nero ti ammazziamo", immortalando il tutto anche un video.

Tre mesi fa Jordan era stato stato trasferito in una comunità pavese, dopo aver ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico. Ma la misura era stata poi sospesa dal Tribunale di Sorveglianza che ha disposto il ritorno in carcere del giovane trapper. Jordan aveva già tentato il suicidio in passato e aveva confidato al suo avvocato di avere subito maltrattamenti e abusi durante la sua detenzione Un altro suicidio nelle carceri, questa volta in Campania. Un detenuto straniero si è tolto la vita nel penitenziario di Secondigliano.

L'uomo, un senza fissa dimora, scontava una pena per omicidio ed era balzato agli onori della cronaca nell'agosto del 2019 per essere stato l'unico detenuto evaso dal carcere di Poggioreale in cento anni di storia. È il quinto in Campania, da inizio 2024. Secondo il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, "il tasso di suicidi in carcere è 20 volte superiore ai suicidi delle persone libere. Occorrono risposte concrete qui e ora, prima che ci sia l'irreparabile".

