'Scene da un matrimonio', un campanello d'allarme al Parenti

"Quando la serie uscì negli anni 70 in Svezia si registrò un'impennata di divorzi, non mi auguro che oggi succeda questo, ma vorrei che questo spettacolo fosse un campanello d'allarme": così Raphael Tobia Vogel parla di 'Scene da un matrimonio', che debutta il 14 marzo in prima nazionale al Franco Parenti.

Al centro della piece - ispirata al capolavoro del regista svedese, proposto come miniserie televisiva nel 1973 e poi trasformata nel celebre film - la geometria dei sentimenti della coppia. Giovanni e Marianna, interpretati da Elena Lietti e Pietro Micci, vivono un rapporto che apparentemente funziona, ma in realtà segnato da crepe e insoddisfazioni accumulati negli anni. Lo spettacolo esplora anche temi più ampi come il matrimonio e la famiglia borghese, mettendo in evidenza il peso delle maschere sociali che impediscono alle persone di conoscersi veramente e di vivere una relazione autentica.

"Non ci sarà lieto fine - anticipa il regista, figlio di Andree Ruth Shammah - bensì un'analisi approfondita e dolorosa della crisi di una coppia.

I temi sono affrontati con sfumature leggere e talvolta comiche, cercando di far sorridere o commuovere lo spettatore di fronte all'immaturità, all'infelicità e all'incapacità di Giovanni e Marianna di trovare la pace". Sulla necessità di riproporre questo testo oggi, Vogel spiega che "invitare gli spettatori ad affrontare esplicitamente la complessità dei sentimenti umani, amorosi, familiari o coniugali che siano, potrebbe ricordare loro quanto siano universali, al di là delle specifiche difficoltà della nostra epoca. Potrebbe forse "risvegliare" qualcosa che è innato in noi, per quanto spesso sopito o nascosto, e perfino rassicurare chi pensa di non avere gli strumenti per risolvere la propria situazione sentimentale disastrosa, proprio - conclude il regista - come quella dei protagonisti di questa storia".



