Milano celebra i 50 anni degli Ac/Dc

Gli AC/DC celebrano 50 anni di carriera con l'uscita dei primi 9 dischi ristampati in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings) e un pop up store a Milano, aperto dal 15 al 17 marzo in Corso di Porta Ticinese, 16.

Nel negozio temporaneo si alterneranno per tre giorni talk con ospiti, mostre, listening session ed eventi tutti dedicati alla storica rock band australiana. Al centro delle sessioni di ascolto, proprio i primi 9 album ristampati da Columbia Records/Legacy Recordings: Back in Black, Highway to Hell, il primo album degli AC/DC a conquistare le chart americane, The Razors Edge, che contiene la hit Thunderstruck, Powerage, con Rock And Roll Damnation, il primo singolo che conquistò le chart europee, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, che vendette 6 milioni di copie, Who Made Who e il doppio album dal vivo del 1991 Live.



