Alla Scala prima dello spettacolo striscione 'cessate il fuoco'

'Cessate il fuoco' è l'appello che questa sera apparirà sul sipario della Scala prima dello spettacolo Madina, che racconta la storia di una ragazza cecena con addosso una cintura esplosiva che sceglie di non far scoppiare per non morire e non uccidere nessuno.

Sono stati i lavoratori, in particolare quelli aderenti ad Anpi Scala, a proporre al teatro di calare lo striscione prima dello spettacolo per chiedere la fine delle ostilità in Medio Oriente. Proposta accettata, che Paolo Puglisi della Cgil vorrebbe venisse ripetuta anche alle prossime rappresentazioni.

"È una bella iniziativa che mancava - ha sottolineato -. Mi piacerebbe che avvenisse tutte le sere per ricordare che qualcosa non va".

Alla Scala erano già apparsi striscioni per chiedere il cessate il fuoco a Gaza: si era trattato però allora di un flash mob proveniente da parte del pubblico durante la prova generale del concerto di Natale.



