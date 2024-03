Cezanne / Renoir, già venduti 26mila biglietti prima che apra

È già un successo di pubblico prima dell'apertura la mostra Cézanne/Renoir che esporrà a Palazzo Reale di Milano capolavori dei due maestri dell'impressionismo, in arrivo dal Musée d'Orsay e dal Musée de l'Orangerie di Parigi, dal 19 marzo al 30 giugno. Sono infatti già stati venduti in prevendita 26.352 biglietti e prenotate 1.012 visite guidate La mostra, promossa a 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo da Comune Milano - Cultura con il patrocinio di Ambassade de France en Italie e prodotta da Palazzo Reale, Skira Arte e Museum Studio in collaborazione con Musée de l'Orangerie e Musée d'Orsay, include 52 opere che permettono di ammirare l'evoluzione del loro lavoro dagli anni '70 dell'Ottocento fino a inizio Novecento, riuniti dal mercante d'arte Paul Guillaume e poi dalla sua vedova Domenica che ora sono conservati all'Orangerie, a cui si aggiunge una selezione del Musée d'Orsay con anche due tele di Pablo Picasso.

La cura dell'esposizione è di Cécile Girardeau, conservatrice al Musée de l'Orangerie di Parigi, e Stefano Zuffi, storico dell'arte, con la collaborazione di Alice Marsal, responsabile degli archivi e della documentazione al Musée de l'Orangerie, e realizzata grazie a Enel, main partner del progetto, e Fineco premium partner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA