8 Marzo: Luciano Fontana, 'parità lontana, bisogna parlarne'

In occasione delle celebrazioni per l'8 Marzo sbarca a Genova "Verso il tempo delle donne", la rassegna organizzata dal Corriere della Sera che da undici anni tra testimonianze e confronti indaga il presente per guardare alle azioni necessarie per costruire mondi futuri migliori, per donne e uomini. All'evento erano presenti tra gli altri l'editore Urbano Cairo, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il presidente ligure Giovanni Toti.

"Bisogna parlarne perché ancora ci sono alcuni punti fondamentali rispetto alla parità che non sono stati per niente raggiunti - ha affermato il direttore del Corriere Luciano Fontana -. Stasera ad esempio, parliamo di lavoro: la differenza tra il numero di occupati tra uomini e donne è ancora altissimo: quasi 18 punti in percentuale di meno. Ci sono tantissime questioni che impediscono l'affermazione professionale delle donne. C'è soprattutto la questione del lavoro domestico e del lavoro familiare, che è un handicap enorme, una questione culturale, ma anche una questione di politica perché le donne non abbiano questo peso aggiuntivo sul lavoro".

La lotta alla parità di genere passa anche dal linguaggio mediatico? "Certamente vanno rimossi tantissimi stereotipi, si deve arrivare a una parità della comunicazione, ma soprattutto delle opportunità. Un paese in cui le opportunità sono identiche per tutti è un paese che riesce poi a sfruttare il meglio delle proprie energie e delle proprie potenzialità", ha concluso Fontana.



