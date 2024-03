Angelo Santoro nuovo direttore della Comunicazione di Mediaset

Alle dirette dipendenze di Mauro Crippa, direttore generale dell'Informazione e direttore della Comunicazione e Immagine di Gruppo, Angelo Santoro è stato nominato nuovo direttore della Comunicazione di Mediaset.

Giornalista professionista dal 1999, è in Mediaset da 27 anni. Ha iniziato infatti a collaborare nel 1998 come autore e inviato de "Le Iene".

Nel 2001 viene assunto a Studio Aperto (diretto da Mario Giordano) prima come redattore, poi come conduttore del telegiornale e infine caporedattore centrale.

È stato autore e inviato del settimanale "Lucignolo".

Nel 2010 entra nella Direzione Comunicazione come responsabile dei rapporti con i Media, subentrando a Giovanni Toti.

È stato capo ufficio stampa corporate di Mediaset, gestendo la comunicazione economico-finanziaria del Gruppo.



