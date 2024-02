FnmPay punta a oltre 10 milioni di transazioni entro l'anno

FnmPay, la piattaforma di pagamento del gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm) ha già gestito più di 300mila transazioni nelle prime settimane di attività e punta a oltre 10 milioni di operazioni per un controvalore di 100 milioni di euro entro l'anno. Lo si legge in una nota in cui il gruppo ferroviario controllato al 57,57% dalla Regione Lombardia e quotato in Piazza Affari spiega che la piattaforma consente di "gestire in maniera completa l'operatività, grazie all'integrazione dei principali metodi di pagamento e a servizi a valore aggiunto finalizzati al miglioramento dei processi connessi di monitoraggio, report e rimborsi".

"L'avvio dell'operatività Pay Paolo Zanchi - ci consente di consolidare i servizi e predisporci in maniera adeguata alla crescita progressiva prevista a partire dal 2024". "In linea con le più ampie strategie del gruppo - conclude - FnmPay si propone di diventare un polo specializzato sui servizi di pagamento, implementando un'offerta integrata che risponda alle esigenze specifiche del mercato della mobilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA