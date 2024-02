Sala, clima di repressione che si respira non va bene

"Questo clima da repressione che un po' si respira oggettivamente non va bene". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico di Humanitas University commentando l'intervento della polizia a Pisa con i manifestanti e il conseguente richiamo del presidente Mattarella.

A chi gli ha chiesto se il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si dovrebbe dimettere, ha risposto che "non sta a me giudicare ma ho molto apprezzato l'intervento di Mattarella".

"Oggettivamente mi sembrava una manifestazione molto tranquilla, molto pacifica - ha concluso -. In realtà nelle manifestazioni il tema non è quasi mai quello relativo ai manifestanti, è semmai il fatto che a volte ci sono degli infiltrati".



