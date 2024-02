Il Pd raccoglie firme 'per cambiare la sanità lombarda'

Il Pd lancia una petizione per modificare la sanità lombarda, più precisamente la legge regionale 33 del 2009 che definisce i principi fondamentali del servizio sociosanitario. Lo ha fatto sapere il capogruppo dem in Regione Pierfrancesco Majorino a margine della conferenza regionale sulla salute organizzata dal gruppo Pd al Pirellone.

"Presentiamo una legge di iniziativa popolare che mira a modificare i principi di fondo attraverso i quali si determinano le scelte in sanità a partire dall'equivalenza pubblico-privato" ha spiegato Majorino, sottolineando che "nelle prossime settimane partiremo con la raccolte firme".

"Dobbiamo evitare che l'equivalenza voglia dire privatizzazione strisciante e per questo vogliamo cancellare il termine 'equivalenza' - ha aggiunto - a un anno dalle elezioni possiamo dire che Fontana e Bertolaso sono bocciati su tutta la linea. La sanità a oggi è da ricostruire e in questi mesi abbiamo avuto solo chiacchere".

Il centro unico di prenotazione per le liste d'attesa "va costruito in tempi molto più rapidi di quelli immaginati da Fontana e Bertolaso che lo produrranno tra 3 anni - prosegue - noi lo chiediamo entro 12 mesi con un vincolo: il privato che non sta nel Cup non riceve risorse pubbliche a nessun livello.

Deve esser un vincolo sancito per legge e non a chiacchere".

La legge di iniziativa popolare "mira a riorganizzare la dimensione territoriale dei servizi" perché "non ci sono solo gli ospedali. Vogliamo un'operazione verità sulle Case di comunità che sono nell'anarchia senza una vera programmazione" Un altro punto "riguarda le nomine che appassionano la giunta Fontana come niente al mondo - conclude - in questi mesi si sono occupati solo di spartizione di poltrone. Noi, nell'ambito socio sanitario, diciamo: azzeriamole tutte, identifichiamo una commissione di esperti terza e indipendente e nominiamo figure che non siano lì solo per fedeltà partitica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA