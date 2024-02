Smog: A.Fontana, noi siamo sotto i parametri stabiliti in Ue

"In che modo l'Europa cerca di contrastare lo smog? Dando dei parametri all'interno dei quali si possono immettere nell'atmosfera le sostanze. E da quel punto di vista noi siamo sotto a quei parametri stabiliti, quindi noi la nostra parte la stiamo facendo". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in Fiera a Rho (Milano) durante l'inaugurazione di Myplant&Garden.

"Se si va a guardare la quantità di sostanze inquinanti che viene immessa nell'atmosfera nella nostra regione come in tutta la pianura padana si renderà conto che sono in costante diminuzione - ha continuato Fontana rispondendo alla domanda di un cronista - e quello è ciò che possiamo fare noi".

Ci sono poi dei fattori che "esulano dalla nostra possibilità" ma "che sono determinati dal fatto che purtroppo la pianura padana è una conca all'interno della quale non si crea un ricircolo di aria". Ma "le nostre violazioni non sono sulle quantità immesse ma sono sul fatto che si superano i giorni di inquinamento determinati dallo stazionamento dell'aria" ha aggiunto Fontana. "Poi se si vuole fare polemica è un altro discorso - ha concluso - noi stiamo facendo come Lombardia e pianura padana un lavoro importante per ridurre l'inquinamento e i dati ci stanno dando ragione. Se poi le condizioni sono tali per cui anche quel poco che immettiamo ristagna, per ora, non abbiamo soluzioni".





