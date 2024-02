Promotori del Corteo pro Palestina Milano, 'negata piazza Duomo'

Uno sciopero venerdì e una manifestazione nazionale sabato a Milano per dire "stop al genocidio in Palestina". Sono le iniziative promosse dai sindacati di base insieme a diverse sigle di associazioni di palestinesi in Italia per protestare contro le conseguenze del conflitto scoppiato il 7 ottobre scorso. Il corteo partirà alle 14.30 da piazzale Loreto per concludersi in largo Cairoli. Un percorso che viene contestato dagli organizzatori che avrebbero voluto arrivare in piazza Duomo.

"Abbiamo avuto subito una scontro con la questura - ha spiegato Walter Montagnoli esponente della segreteria nazionale Cub nel corso della presentazione della mobilitazione sotto la sede della Rai a Milano - che ci ha negato piazza Duomo. Un genocidio come questo doveva essere consacrato da una manifestazione che poteva arrivare nel centro di Milano, ma ci hanno spiegato che il comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso da tempo di chiudere alle manifestazioni in piazza Duomo e piazza Scala".

A pochi giorni dal corteo "non sappiamo ancora che percorso faremo - ha aggiunto -. Noi vogliamo percorrere le strade del centro, porteremo in piazza molta gente e vogliamo fare una manifestazione pacifica contro questo genocidio. Non vogliamo lo scontro ma dimostrare solidarietà ai palestinesi con una manifestazione corretta e pulita". La conferenza stampa è stata indetta sotto la sede della Rai di Milano "per protestare contro le menzogne che vengono trasmesse ogni giorno - ha aggiunto Khader Tamini presidente delle comunità palestinesi in Lombardia - sul genocidio che i palestinesi vivono ogni giorno".



