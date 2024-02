Ragazzo travolto da un bus, il cordoglio del sindaco Gori

"La notizia della morte di un giovane di Brembate, investito stamane da un autobus dell'Atb davanti alla stazione di Bergamo, mi ha molto colpito. Zaccaria Belatik aveva solo 19 anni. Non so come sia potuto accadere.

Posso però immaginare il dolore dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Perdere un figlio così giovane è una cosa straziante.

Come padre e come sindaco del Comune di Bergamo, azionista della società Atb, esprimo il più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Zaccaria": così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha commentato sulla sua pagina Facebook la morte del giovane investito stamattina nella zona della stazione della sua città.



