Milan: Pioli, una serata in cui abbiamo fatto tanti errori

"Era tanto che non prendevamo tanti gol così: è stata una serata in cui abbiamo fatto tanti errori, tutte le volte che dovevamo difendere meglio, abbiamo pagato dazio". Questa l'analisi di Stefano Pioli dopo il 4-2 rimediato a Monza. "Stasera volevamo superare la Juventus e tornare a essere secondi in classifica", prosegue Pioli, negando che nelle priorità del Milan ci fosse l'imminente partita a Rennes per l'Europa League. "Stasera l'Europa League non era nei nostri pensieri. L'episodio decisivo è stata l'espulsione e l'inferiorità numerica". "E' stata una serata in cui abbiamo sbagliato troppo -. ribadisce -. La partita è cambiata in peggio per noi dall'interruzione all'espulsione, dovevamo essere più attenti ed efficaci in tutti quegli episodi. È stata una sconfitta che fa male per come è arrivata".



