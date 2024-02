Basket: Eurolega; EA7 Milano - Real Madrid 81-76

Cinquanta punti complessivi per la coppia Shields (27) e Mirotic (23) e l'EA7 Milano conquista uno scalpo di prestigio, sconfiggendo il Real Madrid (81-76). Sembra però tardi per coltivare velleità di post-season visto che il decimo posto resta distante.

È un primo tempo al limite della perfezione a incanalare la gara. Milano - che prima della gara ha presentato il progetto 'One Team' in collaborazione con Fondazione Laureus Sport for Good Italia - conquista 19 punti di vantaggio (48-29) all'intervallo e riesce a gestire il rientro dei campioni d'Europa in carica con una ripresa da battaglia: il Real rientra anche a -3 nel finale, ma due canestri di Mirotic respingono l'assalto di Musa (12), Hezonja (11) e Deck (10).



