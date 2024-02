Milano-Cortina: sabato corteo contro 'Olimpiadi insostenibili'

Un corteo a Milano per dire che le Olimpiadi Milano-Cortina sono "i Giochi invernali più insostenibili di sempre" si terrà sabato 10 febbraio alle 15 con partenza da piazzale Lodi. L'appuntamento è organizzato dal Comitato Insostenibili Olimpiadi, insieme ad altri attivisti come Exctinction Rebellion.

"Scendiamo in piazza - si legge nella pagina fb dell'appuntamento - per chiedere lo stop di opere e interventi infrastrutturali imposti e inutili, dal Villaggio Olimpico di Milano alla pista da bob Cortina (simbolo del finanziamento tossico e dell'insostenibilità da realizzarsi senza se e senza ma), i cui costi sono in continuo rialzo al pari del loro impatto ambientale; la destinazione dei quasi 4 miliardi pubblici stanziati per le Olimpiadi a politiche abitative pubbliche, servizi e strutture sportive accessibili a tutt* nei quartieri, mobilità dolce e rafforzamento del trasporto pubblico locale, sanità territoriale, in città come nelle aree interne e della provincia impoverita e cementificata; messa in sicurezza dei territori in condizioni di dissesto idrogeologico; la fine della turistificazione tossica", "la tutela del lavoro".



