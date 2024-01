Caso mascherine, Irene Pivetti in Tribunale a Busto Arsizio

L'ex presidente della Camera Irene Pivetti oggi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) per la prima udienza preliminare davanti al gup Anna Giorgetti. Udienza subito rinviata al prossimo 25 marzo. Pivetti è accusata a vario titolo, insieme alla figlia, il genero, l'imprenditore Luciano Mega e altri soggetti di frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio nell'ambito di una compravendita dalla Cina di mascherine per un valore complessivo di 35 milioni di euro. Il gup ha disposto il rinvio per poter analizzare i 94 faldoni che compongono l'inchiesta. Saranno più di dieci i soggetti che, nell'intenzione, si costituiranno parte civile nel procedimento: tra questi, la Protezione Civile, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e diversi enti sanitari locali. Il pubblico ministero di Busto Ciro Caramore aveva chiesto il rinvio a giudizio degli indagati lo scorso ottobre. La vicenda è complessa dal punto di vista procedurale. La Procura di Busto aveva chiesto l'arresto di Irene Pivetti nel marzo scorso: il gip di Busto aveva rigettato la richiesta dichiarandosi incompetente e destinando il processo a Roma. Nelle 600 pagine di richiesta di ordinanza il Pm di Busto Ciro Caramore ha ribadito come il processo, trattandosi di presunto reato commesso a Malpensa, sia da celebrarsi a Busto. Il Riesame ha dato torto a Busto dichiarandosi incompetente nel merito. Ora la decisione spetta al giudice per l'udienza preliminare. Pivetti ha sempre rigettato ogni accusa.



