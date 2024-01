Anpi Milano, domani sia celebrato solo il Giorno della Memoria

"Io credo che domani deve essere celebrato il Giorno della Memoria istituito dal Parlamento italiano nel 2000 che ricorda la tragedia della Shoah. Sarebbe a mio avviso fuorviante che in quel giorno si parlasse di una situazione pur gravissima e la riflessione degli italiani si incentrasse sull'attualità". Lo ha detto il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, commentando il possibile rinvio dei cortei pro Palestina fissati per domani in diverse città italiane, tra cui Milano.

"Concentrando il tutto sull'attualità si perde il richiamo al passato che è fondamentale - ha concluso a margine di un incontro con le scuole dedicato alla memoria -. Sono improponibili gli accostamenti tra la Shoah e quello che sta accadendo in quell'area".



