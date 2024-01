Sala: 'Sulla manifestazione pro Palestina decida il prefetto'

Nel Giorno della Memoria a Milano, come ogni sabato, si terrà la manifestazione pro Palestina e il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi ha chiesto alle autorità di impedirla.

"Lascio al prefetto la decisione rispetto a questo aspetto - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -. Non è semplice perché i cortei possono non essere autorizzati per ragioni di forza maggiore e di sicurezza. Non è semplicissimo ma lascio ovviamente, la decisione al prefetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA