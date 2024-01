A Milano scritta antisemita vicino alla sinagoga

E' comparsa, nel pomeriggio, una scritta su un muro vicino alla sinagoga di Milano, "Via Gaza, ebrei letame".

Lo ha reso noto il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum, esponente della comunità ebraica, in Consiglio comunale. "La scritta é un atto grave, segno di un clima molto grave perché ci fa tornare a momenti bui per questa città - ha detto -. Arriviamo alla giornata della memoria con un clima non positivo e non bello, in una città che ha subito le deportazioni. Con forza voglio dire che quel clima non lo voglio più vedere e le istituzioni democratiche non possono permetterlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA