Plenitude Senstation fa il pieno con 330mila presenze a Milano

'Plenitude Senstation on Ice', la pista di pattinaggio installata davanti alla Stazione Centrale di Milano, ha registrato 330mila presenze in un mese, il 10% in più rispetto al 2022. Realizzata da Grandi Stazioni Retail in collaborazione con Plenitude, che ha fornito l'energia rinnovabile necessaria per il suo funzionamento, era stata inaugurata lo scorso 7 dicembre e ha chiuso i battenti domenica 8 gennaio.

Oltre che offrire un'opportunità di intrattenimento, gradita soprattutto dai giovani sotto i 30 anni, che hanno superato il 50% delle presenze, l'iniziativa ha consentito raccogliere oltre 500 giocattoli per l'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, in collaborazione con l'associazione Obm Onlus. L'intero progetto è stato concepito e realizzato da Aadv Entertainment insieme a Blauer Usa.



