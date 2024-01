Assolto a Roma l'ex dg di Byblos e altri due, fatto non sussiste

Assolti perché il fatto non sussiste da tutte le imputazioni. Si è chiuso così a Roma il processo con rito abbreviato a carico di Enrico Vanzo, ex direttore generale di Byblos, Davide Berto e Roberto Ciccioli, ai tempi rispettivamente direttore della produzione e responsabile dell'area legal dello storico marchio della moda made in Italy e consulente finanziario, accusati di una presunta truffa da quasi un milione di euro nei confronti dell'imprenditore del fashion e direttore creativo della griffe Manuel Facchini e del padre Dino.

A deciderlo è stata nel pomeriggio il gup Flavia Costantini, alla quale due anni fa è stato trasmesso il procedimento da Milano. Il giudice Tommaso Perna, nel marzo 2022, aveva accolto l'eccezione di competenza territoriale sollevata dai difensori, tra i quali l'avvocato Matteo Calori, che oggi si sono visti accogliere le loro richieste assolutorie.

L'inchiesta milanese era stata coordinata dall'ex pm, ora giudice del Tar del Lazio, Luigi Furno.



