Tira cavo d'acciaio in strada, 'chiedo scusa, non volevo uccidere'

"Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno". Lo ha detto Alex Baiocco, durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro, il giovane arrestato nella notte tra l'altro ieri e ieri per aver teso un cavo d'acciaio in viale Toscana a Milano con due complici non ancora indentificati.

Il 24enne, come ha riferito l'avvocato Dario Trovato, è "distrutto" per quello che è accaduto e "non si dà pace".

Balocco era stato bloccato mentre i due ragazzi che erano con lui erano fuggiti in sella a uno scooter.

E' stato sentito dal gip che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare a San Vittore. L'allarme era stato dato da un residente in zona che aveva visto i tre tirare il cavo ad altezza d'uomo, fissandolo a una pensilina dell'Atm e a un albero. I militari erano subito intervenuti recidendolo ed evitando conseguenze per motocilisti e automobilisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA