Tira cavo d'acciao in strada ad altezza d'uomo, resta in carcere

Resta in carcere il 24enne Alex Baiocco, arrestato per aver teso un cavo d'acciao l'altra notte in viale Toscana a Milano con due complici che i carabinieri stanno cercando di identificare.

Era stato bloccato nell'immediatezza mentre i due ragazzi che erano con lui erano fuggiti in sella a uno scooter. Oggi è stato sentito dal gip che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare a San Vittore.

L'allarme era stato dato da un residente in zona che aveva visto i tre tirare il cavo ad altezza d'uomo, fissandolo a una pensilina dell'Atm e a un albero.

I militari erano subito intervenuti recidendolo ed evitando conseguenze per motocilisti e automobilisti.



