Imbrattarono il 'Dito' di Cattelan, Comune Milano parte civile

Il Comune di Milano si costituisce parte civile nel procedimento penale relativo all'imbrattamento da parte degli ambientalisti di Ultima Generazione della statua Love di Maurizio Cattelan in piazza Affari, avvenuto lo scorso 15 gennaio.

"Si ravvisa l'opportunità della costituzione in giudizio del Comune di Milano al fine di poter ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, patito dall'amministrazione comunale", si legge nelle determina dirigenziale pubblicata sull'albo pretorio. La statua era stata donata dall'artista al Comune nel 2012.

I Verdi in Comune criticano però questa decisione. "Il Comune parte civile contro la vernice gialla! Ai gravi problemi ambientali rispondiamo con una richiesta danni? - ha commentato il capogruppo Carlo Monguzzi -. Siamo oltre l'assurdo. Il Comune si costituisce parte civile contro i ragazzi che un anno fa imbrattarono il dito di Cattelan, come ripetutamente richiesto dal centrodestra in consiglio".

"Non condivido l'imbrattamento come forma di protesta ma mi chiedo: dopo aver portato 100mila studenti in piazza, dopo aver fatto un mese di sciopero della fame davanti a palazzo Marino, il tutto nell'indifferenza più totale della politica, del governo e del comune, i giovani per farsi ascoltare cosa dovrebbero fare? - ha concluso - Fossi io il Comune, già da tempo avrei incontrato i giovani e elaborato e portato avanti con loro azioni concrete, e non avrei fatto un assurdo provvedimento per chiedere danni".



