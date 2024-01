Auto finisce nel lago, morta una donna e due feriti gravi

Un'auto con tre persone a bordo, tutte residenti nel Milanese, è uscita di strada finendo nel ramo lecchese del lago di Como a Colico, nei pressi dell'abbazia di Piona.

I soccorsi arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso di una donna, Manuela Spargi di 56 anni, mentre hanno iniziato a rianimare gli altri due passeggeri, un uomo di 79 anni portato all'ospedale di Gravedona, e il marito della vittima, un sessantenne trasportato all'ospedale di Circolo di Varese, entrambi in gravissime condizioni.

Sul posto elisoccorso, ambulanze, squadre dei vigili del fuoco di Lecco, Sondrio e Como insieme ai sommozzatori e ai carabinieri di Lecco.

L'incidente è avvenuto nella strada dove si parcheggia per poi arrivare all'abbazia di Pione. L'autista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo giù da una scarpata e terminando la corsa nel lago. A intervenire per estrarre i corpi dall'abitacolo della macchina, secondo le prime ricostruzioni, è stato un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano, fuori servizio, che si trovava nella zona. Testimone di quanto accaduto, si è tuffato immediatamente in acqua per soccorrere le persone a bordo riuscendo a estrarle dall'abitacolo. I sommozzatori sono al lavoro per evitare che la vettura finisca nelle profondità del lago disperdendo carburanti e liquidi inquinanti.

Ha visto l'auto uscire di strada e finire nel lago di Como e immediatamente si è tuffato per salvare i passeggeri: Ivano Ghidoni, un sommozzatore dei vigili del fuoco di Milano fuori servizio di 45 anni, è stato testimone dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16 a Colico, nel Lecchese, ed è subito intervenuto. Ed è stato il suo intervento tempestivo che ha permesso di attivare immediatamente i soccorsi e di salvare due dei tre passeggeri, un uomo di sessant'anni e uno di 79, mentre un donna di 56 anni, che era alla guida, è deceduta sul colpo.

Ghidoni, in servizio al distaccamento di via Sardegna, era in visita all'abbazia di Piona con alcuni parenti quando ha visto la macchina, un minisuv, fare una manovra sbagliata per parcheggiare e finire giù da una scarpata fino in acqua ribaltandosi. Si è tuffato e ha estratto i tre passeggeri dall'abitacolo, uno era rimasto incastrato fra i sedili.

Lui e i suoi familiari hanno iniziato il massaggio sui due uomini che erano in arresto cardiaco e ipotermia. Il più anziano è stato portato all'ospedale di Gravedona, il sessantenne a Varese dove è stato rianimato e ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

