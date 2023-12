Collegio dei garanti, inammissibili i 2 referendum su San Siro

I referendum sullo stadio di San Siro non si faranno: il collegio dei garanti del Comune di Milano ha infatti di nuovo dichiarato inammissibili entrambe le richieste referendarie presentate dal Comitato promotore Referendum x San Siro, depositate in prima istanza nel febbraio 2022 per salvare lo stadio Meazza.

Un quesito era confermativo e domandava al Comune di deliberare la salvaguardia di San Siro, senza costruire un nuovo stadio. L'altro chiedeva di abrogare la delibera di giunta che sanciva il pubblico interesse del nuovo Meazza.

I due quesiti erano già stati dichiarati inammissibili a giugno 2022 dal collegio, composto all'epoca da altri membri.

Era poi intervenuto il Tar che aveva annullato la decisione.

Così il collegio - con una nuova composizione lo scorso 29 maggio ha incontrati i rappresentanti del Comitato. Con le dimissioni di uno dei garanti, si è dovuto cercare un sostituto e nel frattempo la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia ha dichiarato il secondo anello di San Siro di interesse culturale e la Soprintendenza dei Beni culturali ha dichiarato "archivio pubblico esposto" la parte della Tribuna Ovest dello stadio.





