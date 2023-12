Coppa Italia: Inzaghi, meritavamo di vincere ma il calcio è così

"Dispiace perché avevamo vinto questa Coppa negli ultimi due anni e ci dispiace poi dopo una gara così condotta. Meritavamo di vincere ma il calcio è così, posso recriminare solo per l'ultimo quarto d'ora dopo il gol del pari nel secondo supplementare. Per il resto abbiamo fatto un'ottima gara ma il calcio è questo e spero ci serva da lezione". Così Simone Inzaghi, dai microfoni di Sport Mediaset, commenta l'eliminazione della sua inter dalla Coppa Italia.

"Non siamo felici, volevamo i quarti davanti ai nostri tifosi ma purtroppo è andato avanti il Bologna - dice ancora Inzaghi -.

Come sta Lautaro Martinez? Ha avuto un affaticamento, sarà da valutare. Speriamo che non sia successo nulla, i medici sono abbastanza tranquilli ma giocando tra 72 ore dobbiamo valutarlo.

Sensi in difficoltà sul secondo gol? Contro Ndoye in velocità sarebbero in difficoltà in molti calciatori. Stefano è entrato bene, ha fatto quello che doveva fare. Nell'episodio del secondo gol dovevamo essere più bravi, poi penso che il 90% dei giocatori in Serie A farebbe fatica contro Ndoye in velocità".

Poi un giudizio sul mmatch winner: "Zirkzee è un ottimo giocatore, sul primo gol è stato bravissimo a rimettere il pallone in gioco con il tacco, e anche sul secondo. È un ottimo centravanti che sta dimostrando di essere in grandissima ascesa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA