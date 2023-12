Caldaia difettosa, coppia di coniugi gravi per monossido

Una coppia di coniugi cinesi di 47 e 45 anni è rimasta gravemente intossicata da monossido di carbonio, all'interno del loro negozio di parrucchiere in via Meda 6 a Milano. Soccorsi, sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Da un controllo la loro caldaia è risultata difettosa e ha sprigionato fumi tossici nell'ambiente, senza che loro se ne accorgessero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Nessun altra persona è rimasta coinvolta.



