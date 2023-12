Ecco 'Gente di bici', community per appassionati

A Milano, presso il Boga Space, è stato presentato il progetto "Gente di Bici". L'iniziativa, ideata da Action Agency e patrocinata dalla Federazione ciclistica italiana (Fci), ha come obiettivo quello di creare una community di praticanti che condividono la stessa passione.

"Gente di Bici" abbraccia la sicurezza e l'ambiente, nel rispetto del verde e del territorio. Il progetto è rivolto a tutti coloro che amano andare sulle due ruote e ha preso vita anche grazie alla partnership con Generali e con Decathlon. "Il ciclismo è il perfetto connubio tra attività fisica e turismo, accessibile a tutti e inclusivo - ha dichiarato Manuela Ronchi, Ceo di Action Agency -. Gente di Bici unisce questi ideali e non è indirizzato al solo appassionato o all'agonista, ma l'obiettivo è che questa iniziativa sia un caposaldo per tutto il settore". "Gente di Bici è lo strumento che la Federazione ha realizzato per catalizzare tutti questi valori - ha aggiunto Cordiano Dagnoni, presidente Fci -, creando una community più ampia di quella dei semplici appassionati. La nostra speranza è che questa iniziativa possa godere di ampio consenso in grado anche di portare nuovi praticanti al nostro sport". In questo scenario si inserisce la creazione della tessera digitale "Gente di Bici", strumento che permetterà di attivare una nuova campagna di iscrizione alla Federciclismo. "Gente di Bici" si pone l'obiettivo di creare una community di "Fci Fan" e un database profilato di appassionati che potranno partecipare alle iniziative di marketing e commerciali. La tessera sarà digitale e sarà uno strumento facile da far conoscere ad amici e conoscenti, per allargare il mondo non solo degli appassionati e degli sportivi, ma anche per arrivare a famiglie e tutti coloro che usano la bicicletta anche solo per piccoli spostamenti quotidiani. L'iscrizione alla community "Gente di Bici" apre ad una serie di vantaggi che, oltre a ripagare il costo della tessera, permettono di accedere ad un club esclusivo con benefit materiali e immateriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA