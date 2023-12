Sciopero trasporti, a Milano aperte quattro metro ma chiusa la M3

Ha preso il via anche a Milano lo sciopero indetto dai sindacati di base del trasporto pubblico: i mezzi si fermeranno per quattro ore dalle 9 alle 13 dopo l'ordinanza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha ridotto lo sciopero inizialmente di 24 ore. Nel capoluogo lombardo si ferma la M3.

"Restano aperte le altre linee della metropolitana - ha precisato l'Atm, l'azienda del trasporto pubblico - e i mezzi di superficie saranno in servizio". Anche per via del traffico più intenso del solito i tempi di attesa e di percorrenza potrebbero essere però superiori a quelli normali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA