A Milano apre 'Msc Ligthouse', temporary store della compagnia

Aprirà domani 'Msc Lighthouse', il primo temporary store in cui sarà possibile vivere l'esperienza di una vacanza targata MSC attraverso la tecnologia immersiva e i giochi di luce interattivi.

Situato in via Capelli 2, a pochi passi da Piazza Gae Aulenti, il temporary store sarà inaugurato oggi con un aperitivo da Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, mentre a partire da domani, fino al 12 gennaio 2024, sarà aperto al pubblico per tutto il periodo natalizio.

"Oggi realizziamo un sogno che avevamo nel cassetto da tempo, ovvero portare le nostre crociere anche nelle città che non vengono toccate dal mare" ha spiegato Massa.

L'Msc Lighthouse è uno spazio in cui vengono ricreate le atmosfere delle vacanze Msc Crociere, tra cui l'iconico faro bianco e rosso di Ocean Cay Msc Marine Reserve e l'isola delle Bahamas che la compagnia ha riconvertito da sito industriale in disuso a paradiso incontaminato.

Attraverso un virtual tour sarà anche possibile 'salire a bordo' di una delle 22 navi Msc, passeggiando negli spazi pubblici tra negozi e lounge bar, ristoranti, ponti esterni con le piscine, assistere agli spettacoli del teatro di bordo delle navi o essere serviti al tavolo con piatti gourmet nei ristoranti della nave, visitando le cabine. Nello store saranno esposte anche le maglie di Milan, Napoli e Genoa, le squadre di Serie A sponsorizzate dalla compagnia.

"Il nostro temporary store aperto al pubblico - conclude Andrea Guanci, Direttore Marketing MSC Crociere - sarà location di eventi esclusivi durante le serate di Natale: coinvolgeremo agenzie di viaggi, i nostri partner e dedicheremo una serata ai nostri soci 'Diamond', i crocieristi MSC più affezionati".





