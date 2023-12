Warhol, pattini e Walt Disney in piazza città di Lombardia

Migliaia di visitatori in piazza città di Lombardia a Milano, sede della giunta regionale, dove fino al 7 gennaio si terranno gli eventi di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia' organizzati dalla Regione per le festività.

Qui si può visitare gratuitamente la mostra 'Natale Pop' e nello spazio 'Isola set', lato via Galvani, si possono ammirare le opere di Andy Warhol, Gomor e altri artisti in un contesto dedicato alla 'pop art', oltre ai disegni originali di Walt Disney.

Al centro della piazza la pista del ghiaccio coperta più grande di Milano accanto a quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò e una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni.

"Il tutto - spiega il presidente della Regione Attilio Fontana - è arricchito dalla possibilità, inimitabile, di effettuare visite al Belvedere del 39esimo piano per ammirare qualcosa di davvero eccezionale, come conferma il boom di visitatori di questi ultimi tre giorni. Un panorama mozzafiato che parte da Milano fino alle vette dell'intero arco montuoso circostante".

Per le visite al Belvedere è obbligatoria la prenotazione gratuita sul sito www.eventi.regione.lombardia.it. Le prossime aperture sono previste domani, domenica 10 dicembre, dalle ore 10 alle 18; domenica 17 dicembre dalle ore 10 alle 18 e il 6 e 7 gennaio dalle ore 10 alle 18.



