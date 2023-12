Leader e Ia, il decalogo di Poletti per le imprese

Il vero leader ai tempi dell'intelligenza artificiale? Deve avere cuore e cervello per prendersi cura delle persone e per raggiungere gli obiettivi di business promuovendo un impatto positivo sulla società. In un contesto in cui, entro i prossimi 5 anni, il 50% delle decisioni manageriali sarà preso in collaborazione con l'Ia, sono queste le fondamenta del 'test del cuore e del cervello' per i capi in dieci passaggi, proposto da Filippo Poletti, giornalista e top voice di LinkedIn, presentato oggi a Microsoft Italia a Milano assieme all'ad Vincenzo Esposito.

"Il leader di oggi deve saper progettare il processo di trasformazione in atto, promuovere una cultura organizzativa che utilizzi al meglio l'intelligenza artificiale e soprattutto individuare quali attività saranno svolte dagli esseri umani e quali dalle macchine" spiega Poletti, ideatore e autore del libro 'Smart Leadership Canvas: come guidare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale con il cuore e il cervello' assieme ad Alberto Ferraris, professore ordinario in economia e gestione delle imprese.

Nel decalogo Poletti sottolinea come il leader, tra le altre cose, debba saper integrare il lavoro fatto dalle persone con quello dell'intelligenza artificiale ma anche coinvolgere i collaboratori, sviluppare relazioni positive e promuovere l'innovazione realizzando però gli obiettivi nel rispetto dell'etica professionale.

La collaborazione tra intelligenza umana e artificiale stimola tante letture da parte dei leader coinvolti nel libro: è qui che emergono venti sfumature della leadership: c'è, ad esempio, "la leadership della prosperità" raccontata da Vicenzo Esposito, Ceo di Microsoft Italia, "la leadership coraggiosa" presentata da Melissa Ferretti Peretti, Ceo di Google Italia, o "la leadership inclusiva" tratteggiata da Agostino Santoni, vicepresidente di Cisco Sud Europa.



