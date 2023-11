Da metà dicembre infermieri sudamericani operativi in Lombardia

Sono 12 gli infermieri sudamericani reclutati tramite bando dall'Asst Sette Laghi che entreranno in servizio in Lombardia tra metà dicembre e febbraio. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in conferenza stampa a Palazzo Pirelli presentando il progetto di assunzione del personale infermieristico straniero avviato dall'Asst varesina. I lavoratori provengono dal Paraguay e dall'Argentina.

"L'iniziativa avviata dall'Asst Sette Laghi - ha dichiarato Bertolaso - è da replicare in tutte le Aziende Sanitarie che hanno difficoltà a reperire il personale infermieristico.

Un'area particolare, quella della provincia di Varese, che si scontra con le opportunità in campo sanitario offerte dalla vicina Svizzera. Proprio per questo abbiamo chiesto al governo incentivi e riconoscimenti per chi lavora in zona di confine".

Il percorso per l'inserimento degli infermieri sudamericani è iniziato lo scorso 23 maggio con la pubblicazione di un bando.

Al termine dell'iter ai candidati idonei è stato conferito l'incarico. E l'azienda ha provveduto ad espletare tutte le pratiche burocratiche per l'ottenimento del 'nulla osta' da parte del ministero dell'Interno al fine del rilascio del visto.

"Questi 12 professionisti sudamericani - ha spiegato il commissario straordinario di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale - rappresentano un aiuto importante, frutto di un grande gioco di squadra tra istituzioni, e non solo. Questo traguardo, però, non esaurisce né attenua il nostro impegno per assumere infermieri.

Non si tratta, infatti, di una soluzione al problema della carenza di infermieri per il medio e lungo periodo, ma di un modo ulteriore per farvi fronte nell'immediato, evitando riduzioni dell'offerta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA