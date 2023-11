Cilento prima azienda napoletana tra Botteghe Storiche Milanesi

La Maison Cilento 1780 è la prima azienda napoletana a far parte dell'associazione Galleria and Friends, che raggruppa le Aziende Storiche Milanesi. Ad ufficializzarlo, nella sede della Società del Giardino a Milano, una serata cui ha preso parte Ugo Cilento, titolare ed ottava generazione della maison nonché presidente dell'Associazione I Centenari - Aziende Storiche Familiari Italiane, accolto dal consigliere del sodalizio Riccardo Riccardi insieme ad Elisabetta Invernici ed Alberto Oliva.

"Cilento - si legge nella motivazione con cui l'azienda partenopea è stata ammessa nel network dopo aver aperto appena un anno fa a Brera - ha valorizzato gli elementi storici nella ristrutturazione dei locali che hanno ospitato la Spezieria di Brera 1591 prima, e poi la farmacia fondata da Carlo Erba nel 1837. Così, accanto ai cimeli della farmacia, trovano spazio arredi originali e oggetti antichi dello storico atelier, magica cornice per capi iconici. Le cravatte Cilento, settepieghe realizzate a mano in seta, sono riconosciute nel mondo come eccellenza di stile, gusto ed eleganza". "Essere accolti tra le Botteghe Storiche ed Eccellenze Milanesi - ha commentato Ugo Cilento - è una grande soddisfazione ed è frutto della mia passione per la storia e l'eccellenza, di qualunque settore. Aziende come la Cilento 1780 sono memorie storiche di attività che si dedicano alla clientela con amore offrendo qualità, stile ed eleganza che non subiscono le mode e lo scorrere del tempo".

Tra i protagonisti dell'iniziativa rappresentanti di prestigiose realtà milanesi, tra cui Francesca Bompieri di Antica Barbieria Colla, Matteo Castaldo per Di Mano in Mano, Franco Fracchiolla per Franco, Patrizia Friggeri della Tipografia Landoni, Margherita Improta di Paride Parrucche, Andrea e Lucrezia Rivolta di Rivolta Motociclette, Teresa Valcasara di Walter Abbigliamento, Augusto Mazzolari per Mazzolari e Anna Portinaro della Crumiri Rossi.



