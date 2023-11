La brianzola Mimete entra nel Competence center 4.0

Mimete, società brianzola che produce polveri metalliche, entra come activity partner nel Competence Center nazionale Cim4.0. Il Competence Industry Manufacturing 4.0 nell'ottica di sviluppo di un polo di innovazione a favore del tessuto industriale italiano, in grado di effettuare un concreto trasferimento tecnologico, condividendo best practices e soluzioni innovative, ha attivato negli ultimi anni collaborazioni strategiche, coinvolgendo player industriali e di servizi di rilevanza nazionale e internazionale.

L'accordo con Mimete consente di integrare nell'ecosistema del competence center un ulteriore valore aggiunto a favore della linea pilota Additive manufacturing, unicum a livello nazionale per tecnologie e processi di lavorazione e a completa disposizione delle imprese italiane. "Siamo molto contenti di accogliere, in qualità di Activity partner, la società Mimete, una realtà che, grazie a competenze distintive di altissimo livello, innalza ancora di più il valore dei servizi che eroghiamo alle imprese nell'ambito della Manifattura additiva.

Prosegue dunque spedita la collaborazione strategica tra il Cim4.0 e i grandi player industriali e di servizi, una rete che ci consente di supportare fattivamente e con qualità le imprese del Made In Italy, governando al meglio le grandi sfide legate alla transizione digitale ed ecologica" commenta Enrico Pisino, ceo di Cim4.0. "Per Mimete da sempre la condivisione di idee, conoscenze e passione è fondamentale per ispirare innovazioni significative promuovendo il cambiamento e far parte del Competence Center di Cim 4.0 è un'ulteriore passo in questa direzione" osserva Jacopo Guzzoni di Mimete.



