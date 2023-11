A Milano superata prima soglia allarme Seveso

Piove ancora su Milano dove, dopo il nubifragio di martedì, i vigili urbani sono pronti a chiudere le strade limitrofe al Seveso in caso di esondazione. Il fiume non è ancora uscito dagli argini, ma secondo la polizia municipale i livelli sono in aumento ed è già stata superata la prima soglia di allarme.

Soglia superata anche per il Lambro, dove al momento non si registrano allagamenti.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e infiltrazioni.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva diramato l'allerta gialla, cioè di rischio ordinario, per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali, per ieri e oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA