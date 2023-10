Monza: con l'Udinese senza D'Ambrosio e Izzo

Non ci sarà sicuramente D'Ambrosio, espulso contro la Roma lo scorso weekend, nello scacchiere difensivo del Monza che attende l'Udinese, domenica pomeriggio allo U-Power Stadium. Palladino dovrà fare a meno anche di Izzo, operato a Barcellona a inizio settimana per la rimozione del neuroma di Norton al piede sinistro.

Scelte quindi pressoché obbligate, con Caldirola e Pablo Marì affiancati da Andrea Carboni. Sulla via del rientro anche Ciurria, assente all'Olimpico ma che dovrebbe tornare tra i disponibili dei biancorossi, con il conseguente dirottamento in panchina di Pereira. Ampio ventaglio di scelte dalla metà campo in su per il Monza, che accanto agli inamovibili Pessina e Gagliardini, ha dato minutaggio a Birindelli (alternativa a Kuriakopoulos, con Ciurria a sinistra) e Machin, adattabile sia in trequarti che sulla linea dei quattro. Probabile chance dal primo minuto per Vignato, che dopo il primo gol in A con la Salernitana dovrebbe essere schierato alla base della piramide offensiva con Colpani, alle spalle di Colombo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA