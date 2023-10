Incendio in allevamento nel pavese, morti 10mila tacchini

Un furioso incendio ha interessato oggi pomeriggio un allevamento di tacchini a Vellezzo Bellini (Pavia), comune del Pavese. Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno avvolto uno dei capannoni dell'azienda. Sono morti bruciati circa 10mila tacchini dei 30mila presenti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pavia si trovano ancora sul posto, con sei squadre, per spegnere il rogo; al loro fianco anche personale dei distaccamenti volontari di Robbio (Pavia) e Mede (Pavia) e due mezzi del comando di Milano.

Sono intervenuti anche i carabinieri, al lavoro per chiarire le cause dell'incendio. Un'alta colonna di fumo, prodotta dalle fiamme, è visibile a chilometri di distanza. Ingenti i danni all'azienda.



