Spray al peperoncino,tensione a festa fuori da liceo a Milano

E' finito nel caos poco dopo la mezzanotte il 'Leofest 2023', tradizionale festa di inizio anno che gli studenti del liceo scientifico Leonardo di Milano organizzano fuori dalla scuola, non lontana dal Palazzo di Giustizia. Tra i tantissimi ragazzi presenti, molti anche esterni alla scuola che si sono presentati, qualcuno ha usato dello spray al peperoncino che ha causato un fuggi fuggi generale e qualche principio di rissa, anche se le forze dell'ordine non sono state contattate, come accade spesso in queste feste autogestite dagli studenti.

Nei video realizzati da alcuni ragazzi e postati sui social, si vedono ragazzini allontanarsi da via Corridoni dopo che è stato spruzzato dello spray al peperoncino e altri che vengono alle mani nel cortile esterno della scuola.

Anche nel 2021 al Leofest erano successi episodi simili, con risse e ragazzi soccorsi per eccesso di alcol.



