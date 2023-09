A Milano nasce un temporary store per i senza fissa dimora

A Milano nasce, in via Sammartini a due passi dalla stazione Centrale, un temporary store dedicato ai senzatetto con l'obiettivo di creare percorsi di reinclusione e per la distribuzione di beni materiali di prima necessità.

Lo spazio concesso in comodato d'uso gratuito da Grandi Stazioni Rail all'amministrazione comunale - che ospita già da diversi mesi "Hub 126", gestito da Fondazione Progetto Arca e dedicato al primo orientamento dei profughi ucraini - amplia le sue funzioni: sarà aperto cinque giorni alla settimana, per tutto l'autunno e l'inverno.

Le persone accolte potranno trovare dai kit di prima necessità con prodotti alimentari, per l'igiene personale, per il primo soccorso o di biancheria intima o di abbigliamento a quelli, più specifici, per la formazione e il lavoro che potranno essere assegnati, dopo una presa in carico, a chi sta seguendo un particolare percorso di inclusione lavorativa e che può quindi aver bisogno, ad esempio, di device tecnologici come tablet, power bank e modem portatili o di strumenti specifici per lavori manuali, come scarpe antinfortunistiche, gilet catarifrangenti o tute da lavoro.

"Si tratta di uno spazio fondamentale soprattutto in vista dell'arrivo delle stagioni più fredde - ha spiegato l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolé -. Con il terzo settore lavoriamo insieme ogni giorno per fare in modo che la povertà e la condizione di marginalità possano essere momenti temporanei e non situazioni croniche che si incancreniscono". I beni sono stati acquistati grazie a finanziamenti Po I Fead per oltre 4 milioni di euro, ottenuti dal Comune di Milano attraverso la partecipazione a bandi europei e gestiti in partnership con cinque enti del Terzo settore che hanno partecipato a una procedura di coprogettazione.



