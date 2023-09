Aule allagate a Milano, genitori protestano davanti alla scuola

Un presidio di genitori è in corso, a Milano, davanti alla scuola primaria Martin Luther King di piazza Santa Maria Nascente, chiusa da ieri per problemi strutturali legati a un allagamento. I genitori dei bambini hanno più volte denunciato alle istituzioni competenti danni e problemi che negli anni si sono aggravati. "Vogliono spostare tutto in una scuola già sovraffollata - dice un rappresentante di una classe - creando ulteriori tensioni". "È l'ennesima storia di disinteresse verso tutto ciò che è oltre la cerchia dei Navigli - protesta un padre - in un quartiere, il Qt8, che doveva essere un modello di ecologia e sociale".



