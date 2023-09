Bergamo, proseguono i lavori al parcheggio interrato di via Fara

Si avvicina a Bergamo la conclusione dei lavori per quel che riguarda il parcheggio di via Fara, progetto sospeso nel 2008, ripreso dall'amministrazione Gori e ripartito nel 2017.

È partita nei giorni scorsi la fase di copertura della struttura, 7.000 metri cubi di terra e ghiaia che sono destinati a ricoprire la struttura di 8 piani destinati a 468 posti auto (di cui 64 già opzionati da residenti durante la fase di manifestazione di interesse emessa nei mesi scorsi), destinati a rivoluzionare la mobilità e l'accesso dei non residenti a Bergamo Alta a partire dal 2024.

"Durante un sopralluogo avvenuto oggi con l'assessore Brembilla, è stato possibile - informa il Comune - toccare con mano le novità della nuova struttura. Prende forma la sistemazione del vecchio rifugio anti-aereo che funzionerà da corridoio di accesso al parcheggio, uscita in piazza Mercato del Fieno, accanto all'asilo nido comunale".

Durante il sopralluogo è stato possibile accedere ai piani 5 e 6, che risultano essere quelli in stato maggiormente avanzato di lavorazioni. Sono infatti già state posate le resine che formano la pavimentazione della struttura, pitturati gli stalli di sosta e i percorsi destinati ai pedoni, ed è in fase di completamento il lavoro sull'ascensore interno. In corso in queste ore i lavori per completare gli impianti in dotazione al parcheggio e per completare tutti gli altri piani del parcheggio.

La conclusione dei lavori è prevista per febbraio 2024.

L'inaugurazione entro la primavera del prossimo anno.



