Atm, venerdì 29/9 sciopero nazionale del trasporto pubblico

Per venerdì 29 settembre l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. "A Milano - rende noto l'Atm - l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Lo sciopero è stato indetto con motivazioni così riassumibili: "Per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza".



