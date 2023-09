Milano rap per un giorno con il mega festival di Marracash

Milano diventa rap per un giorno: quasi 85 mila persone (dati degli organizzatori), in gran parte giovani e giovanissimi, sono scatenati dalle 16 nonostante la pioggia violenta ma rapidamente finita nel pomeriggio nel mega-festival di Marracash che non a caso è stato intitolato Marrageddon con riferimento biblico, anche irriverente, all'Apocalisse.

Nell'enorme palco, largo 60 metri e profondo 22, si sono susseguiti Kid Yugi, Miles, Anna, Paky, Shiva, Fabri Fibra, Salmo e poi a sorpresa Ensi e Nerone e Tedua. Quindi è arrivato lui, il Marra da Nicosia (Enna) anche se il suo quartiere è quello milanesissimo della Barona. E la sua apparizione ha segnato l'acme dello show. Sul pratone ad omaggiarlo anche il campionissimo di moto Valentino Rossi.



