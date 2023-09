Comunicazione ufficiale di inizio partita ritardato per Milan-Verona. Maresca in campo con Leao e Faraoni per verificare che il pallone rimbalzi sul terreno di gioco, dopo le forti precipitazioni piovose e la grandine caduta nell'ora precedente al fischio d'inizio. La palla è rimbalzata nella zona centrale del campo, un po' meno nella fascia di fronte al settore arancio dello stadio Meazza. Il match dovrebbe avere inizio alle 15.25.



