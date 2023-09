Omicidio Maltesi: Fontana ammesso alla giustizia riparativa

E' stato ammesso alla giustizia riparativa Davide Fontana, il bancario condannato in primo grado a 30 anni per l'assassinio, lo smembramento e l'occultamento del cadavere di Carol Maltesi uccisa a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022.

La corte d'Assise di Busto Arsizio ha accolto - prima volta in Italia - la richiesta dell'uomo che però non è alternativa all'iter penale né incide sul piano civilistico.

La decisione all'ammissione è stata presa dalla Corte lo scorso 20 settembre. La giustizia riparativa non è alternativa all'ambito penale, e quindi non porta a uno sconto di pena, e non incide in quello civile, ma è una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro con l'aiuto di un terzo imparziale. Ovvero un mediatore. Davanti al mediatore si ritroveranno le parti (non i familiari di Maltesi che hanno già detto no) per stabilire quale percorso dovrà affrontare Fontana (che potenzialmente, visto il tipo di reato, potrebbe operare come volontario in un centro antiviolenza).

