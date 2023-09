Omicidio Maltesi, il padre di Carol 'sconvolto e schifato'

"Il mio assistito e tutti i famigliari di Carol Maltesi non vogliono in alcun modo incontrare Davide Fontana": l'avvocato di parte civile Manuela Scalia, che assiste Fabio Maltesi, padre di Carol Maltesi, la ragazza uccisa dal quarantacinquenne a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022, lo ha assicurato dopo che la Corte d'Assise del Tribunale di Bust Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio ha sciolto la riserva accogliendo la richiesta del bancario (condannato a 30 anni in primo grado per l'assassinio della giovane) di ammissione al programma di giustizia ripartiva.

L'udienza si era tenuta lo scorso 15 settembre: nessuna delle parti civili era presente in aula. La Corte ha sciolto la riserva lo scorso 20 settembre. "Ho avvisato il mio assistito, che vive ad Amsterdam, della decisione della Corte - prosegue Scalia - Si è detto sconvolto e schifato da una giustizia che ammette un assassino reo confesso, che ha ucciso, fatto a pezzi ed eviscerato una ragazza, di accedere ad un percorso simile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA