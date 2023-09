Omicidio Maltesi: legale Fontana, questo è un caso pilota

"Di certo si crea un precedente": l'avvocato Stefano Paloschi, difensore di Davide Fontana, parla in questi termine del percorso di giustizia riparativa a cui il tribunale di Busto Arsizio ha dato il via libera per il suo cliente, condannato in primo grado per l'omicidio della giovane Carol Maltesi, uccisa a martellate, sgozzata a fatta a pezzi.

"Il caso del mio assistito - ha spiegato Paloschi - è stato trasmesso al centro per la giustizia riparativa e la mediazione penale di Milano. Non c'è una tempistica che possa fissare la mediazione, questo potrebbe essere un caso pilota. Di certo si crea un precedente". La norma che prevede l'inserimento di un reo nel percorso di giustizia ripartiva è del tutto nuova ed è contenuta nella riforma Cartabia. Ora le parti dovranno incontrare un mediatore ma, trattandosi di una novità assoluta, non è ancora prevedibile una tempistica né come potrà tradursi in modo concreto il percorso di Fontana.



